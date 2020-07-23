Суд приговорил Кюнера к тюрьме за хищения на стройке резиденции Путина

https://static.news.ru/photo/ef325574-cce7-11ea-aa8f-fa163e074e61_660.jpg Станислав Кюнер Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Мосгорсуд приговорил топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера к восьми годам колонии по делу о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарёво.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на корреспондента из зала суда. По данным агентства, предприниматель признал свою вину и ещё до суда заключил соглашение о сотрудничестве.

Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восемь лет колонии строгого режима, — заявил судья Сергей Груздев.

Также Кюнер, которого обвинили в хищении около 1,3 млрд рублей, должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. При этом гособвинение запросило для него семь лет колонии строгого режима.

Дело предпринимателя рассматривалось в особом порядке. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы дела проходили под грифом «совершенно секретно».

Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгорсуд вынес первый приговор по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво. Александр Родионов, который пошёл на сделку со следствием, получил три года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.