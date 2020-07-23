Суд приговорил Кюнера к тюрьме за хищения на стройке резиденции Путина

Мосгорсуд приговорил топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера к восьми годам колонии по делу о хищении средств при реконструкции резиденции президента РФ в Ново-Огарёво.
Об этом
Признать Кюнера виновным и назначить ему наказание в виде восемь лет колонии строгого режима, — заявил судья Сергей Груздев.
Также Кюнер, которого обвинили в хищении около 1,3 млрд рублей, должен выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей. При этом гособвинение запросило для него семь лет колонии строгого режима.
Дело предпринимателя рассматривалось в особом порядке. Слушания проходили в закрытом режиме, так как материалы дела проходили под грифом «совершенно секретно».
Ранее NEWS.ru писал о том, что Мосгорсуд вынес первый приговор по делу о хищениях при реконструкции резиденции президента Владимира Путина в Ново-Огарёво. Александр Родионов, который пошёл на сделку со следствием, получил три года колонии общего режима и штраф в полмиллиона рублей.
Добавьте наши новости в избранные источники