Суд приговорил к восьми годам водителя, сбившего насмерть двух пешеходов

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы Хусена Сомона, который в марте сбил насмерть двоих пешеходов в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры столицы. Отягчающим вину обстоятельством стало то, что подсудимый, не оказав помощи пострадавшим, покинул место ДТП.

Суд приговорил Хусена Сомона к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права управления транспортными средствами на три года, — говорится в сообщении ведомства.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших.

ДТП произошло 23 марта. 25-летний Хусeн, упрaвляя автомобилем «Мерседес» двигался по улице Пулковской, нe справился с управлением, врезался в припарковaнную машину, после чего выехал на тротуар, где совершил наезд на двух жeнщин-пешеходов, которые впоследствии скончались.

Ранее несовершеннолетний байкер, не имеющий прав на управление мотоциклом, сбил семью из четырёх человек в Свердловской области. Семнадцатилетний водитель мотоцикла не заметил пешеходов на нерегулируемом переходе и сбил их.