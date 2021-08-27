Семья из четырёх человек пострадала по вине байкера-подростка без прав

Несовершеннолетний байкер, не имеющий прав на управление мотоциклом, сбил семью из четырёх человек в Свердловской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

ДТП произошло в городе Сухой Лог на улице Юбилейной. Семнадцатилетний водитель мотоцикла не заметил пешеходов на нерегулируемом переходе и сбил их. В результате мужчина, женщина и двое детей 3 и 11 лет получили переломы и ушибы. Сам виновник аварии отделался ссадинами и в лечении не нуждается.

Сотрудники полиции установили, что у молодого человека не только нет прав категории А, но и мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке. Он пояснил, что транспортное средство некоторое время назад приобрёл его отец, но на учёт не поставил, поскольку у него тоже нет прав на управление им. Подросток ездил на мотоцикле с разрешения родителя.

В отношении молодого человека возбуждены административные дела за управление мотоциклом без прав и нарушение ПДД. Кроме того, решается вопрос о возбуждении административного производства в отношении его отца за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что в Воронеже водитель не справился с управлением автомобилем и сбил трёх человек на тротуаре. Все пострадавшие были госпитализированы в тяжёлом состоянии.