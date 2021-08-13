В Воронеже водитель сбил трёх пешеходов на тротуаре

В Воронеже водитель автомобиля Opel не справился с управлением и заехал на тротуар, сбив троих человек. Все пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Life Shot.

Сам водитель сообщил , что в какой-то момент он уснул за рулём. Из-за этого автомобиль сперва выехал на встречную полосу, а после передвинулся на тротуар. Именно тогда и произошёл наезд на пешеходов. Были ли среди них дети — не уточняется.

Заметившие произошедшее пешеходы пришли на выручку пострадавшим. Они оказали им первую помощь до прибытия медиков. Позднее сбитых увезли в местные больницы.

В прокуратуре также взялись за проверку инцидента. В ведомстве установили, что водитель действительно уснул за рулём транспортного средства. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Ранее сотрудник ГИБДД Севастополя на мотоцикле сбил шестилетнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшая получила травмы, её доставили в детскую больницу.