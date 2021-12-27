Суд приговорил историка Дмитриева к 15 годам тюрьмы

Петрозаводский суд признал виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия бывшего главу карельского отделения «Мемориала» (организация, исполняющая функции иностранного агента) Юрия Дмитриева. По совокупности преступлений ему назначено 15 лет колонии строгого режима, передаёт ТАСС. Ранее историка приговорили к 13 годам лишения свободы по делу о растлении приёмной дочери, остальные дела против него были отправлены на пересмотр после оправдания в первой инстанции.

Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — сказала судья.

Ранее сообщалось, что Дмитриеву увеличили приговор почти на 10 лет по делу о растлении приёмной дочери. Историку вменили статью о насильственных действиях сексуального характера (ч. 3, ч. 4 ст. 132 УК).

Изначально городской суд Петрозаводска приговорил Дмитриева к 3,5 года колонии. Учитывая время, проведённое в СИЗО, историк должен был выйти на свободу в сентябре. Этот приговор был обжалован, после чего Верховный суд Карелии изменил решение нижестоящей инстанции, назначив Дмитриеву в качестве наказания 13 лет лишения свободы.

По статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправили на пересмотр в Петрозаводский городской суд.