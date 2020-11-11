Суд поставил точку в деле журналиста Сергея Вилкова о клевете на депутата

https://static.news.ru/photo/29482a4a-2418-11eb-8f02-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Суд в Саратове в очередной раз прекратил уголовное дело редактора NEWS.ru Сергея Вилкова, инициированное местным депутатом и бизнесменом Сергеем Курихиным. Парламентарий-единоросс пытался преследовать журналиста за данные о возможной причастности к действовавшей в городе в 1990-е годы группировке «Парковские».

Как сообщил Вилков NEWS.ru, Фрунзенский суд Саратова оставил в силе постановление мирового судьи о прекращении уголовного преследования.

С весны 2015 года моя жизнь — это сплошной «Процесс» [Кафки], около пяти с половиной лет продолжалось моё незаконное уголовное преследование по делу о клевете, где «потерпевшим» выступал один там авторитетный депутат. Насколько мне известно, это прецедентная для России история, когда дело по этой статье (да и вообще уголовное дело) тянется так долго — в судах его начинали рассматривать четыре раза, всякий раз предлагая мне закрыть его по амнистии или истечении срока давности, были и предложения пойти на мировую, — сообщил Вилков.

Журналист напомнил, что ранее суды дважды полностью оправдывали его, прокуратура отказывалась от гособвинения, его успели реабилитировать и выплатить компенсацию, но «из-за некоего стороннего вмешательства приговор отменялся и дело направлялось на новый круг».

И вот наконец — не буду рассказывать всю продолжительную хронологию — теперь уже окончательно поставлена точка, — добавил Сергей Вилков.

Как писал NEWS.ru, в 2015 году Вилкову предъявили обвинение в клевете из-за статей про депутата Заксобрания Саратовской области Курихина и публикации оперативной справки, в которой говорилось о причастности его полного тёзки к тяжким преступлениям.

В ходе рассмотрения дела в суде на вероятную подлинность обнародованной журналистом справки указал экс-сотрудник РУБОП Алексей Мурзов, а бывший следователь этой же структуры Вячеслав Борисов заявил, что гражданин Курихин по кличке Мелкий имел отношение к группировке «Парковские» и вместе с другими лицами в 1996 году задерживался по подозрению в покушении на убийство.

Сведения о причастности Курихина к группировке «Парковские» также озвучивались в заверенных Саратовским областным судом показаниях бывшего прокурорского работника, а также местных бизнесменов.