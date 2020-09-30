Суд получил заявление Ефремова об отказе от услуг адвоката Пашаева

https://static.news.ru/photo/239b66ba-03d5-11eb-bceb-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пресненский суд Москвы поступило заявление актёра Михаила Ефремова, приговорённого к восьми годам тюрьмы из-за аварии со смертельным исходом, в котором он официально отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева.

Заявление осуждённого Ефремова М. О. об отказе от услуг защитников Пашаева Э., Шаргородской Е. официально поступило в суд, — сказали ТАСС в пресс-службе инстанции.

В заявлении Ефремов также просит снять с рассмотрения поданные его прежними адвокатами Пашаевым и Шаргородской жалобы и рассматривать только жалобы его новых защитников. Однако, как отметили в суде, решение об этом будет принято позднее.

Сейчас приговор Ефремову обжаловали три его новых адвоката. Защитник Роман Филиппов при этом в своей жалобе отметил, что давление адвоката Эльмана Пашаева на его подзащитного фактически привело к лишению права Ефремова на защиту. В жалобе также упоминается, что Пашаев был лишён статуса адвоката.

В свою очередь бывший адвокат актёра Пашаев также направил в суд расширенную жалобу с просьбой отменить приговор.

Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, совершённом в состоянии алкогольного опьянения, получил восемь лет колонии общего режима. Суд лишил его водительских прав на три года и постановил, что он не нуждается в принудительных мерах медицинского характера.

Как писал NEWS.ru, Пашаева облили помоями на Зубовском бульваре в Москве.