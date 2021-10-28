Суд отменил оправдательный приговор сыну экс-премьера Дагестана

Мосгорсуд отменил оправдательный приговор Муртузали Меджидову и направил дело на новое рассмотрение. Летом присяжные оправдали сына бывшего премьера Дагестана по делу об убийстве студентки МГИМО. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на адвоката Евгения Явровского.

Дело в отношении сына бывшего премьера Дагестана Муртузали Меджидова отправлено на новое рассмотрение.

Коллегия присяжных в Никулинском суде Москвы 7 июня вынесла оправдательный вердикт для Меджидова.

Погибшая Томирис Байсафа училась в МГИМО. В 2018 году её нашли под окнами здания института. Сообщалось, что она выпала из окна четвёртого этажа. Девушка с множественными переломами была доставлена в больницу, где через несколько недель скончалась. Тогда правоохранительные органы возбудили дело по статье о доведении до самоубийства.

Меджидова, который встречался с погибшей, задержали в Москве в июне 2020 года. Тогда же дело переквалифицировали по статье об убийстве.

Накануне присяжные оправдали экс-главу Раменского района Андрея Кулакова по обвинению в убийстве любовницы. Бывшего чиновника освободили в зале Подольского суда. Тело замглавы Общественной палаты Евгении Исаенковой нашли в начале мая 2019 года в салоне её автомобиля.