Суд отменил арест на облигации Абызова

https://static.news.ru/photo/baabe3ea-e13e-11ea-918c-fa163e074e61_660.jpg Михаил Абызов Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Мосгорсуд снял арест на имущество в виде облигаций на счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова.

Таким образом было отменено решение Пресненского суда о продлении срока ареста. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Мосгорсуда.

Рассмотрены апелляционные жалобы защитника Абызова М. А и представителя компании на постановление Пресненского суда о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании до 25 сентября, — говорится в сообщении.

Кроме того, Мосгорсуд направил материалы дела в Пресненский суд для рассмотрения в ином составе.

По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов, занимая государственную должность, в течение шести лет (с 2012 по 2018 год) периодически нарушал установленные законом запреты и ограничения. Так, он скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Генпрокуратура России направила иск в Гагаринский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.