Суд отменил арест на облигации Абызова

Мосгорсуд снял арест на имущество в виде облигаций на счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова.
Таким образом было отменено решение Пресненского суда о продлении срока ареста. Об этом
Рассмотрены апелляционные жалобы защитника Абызова М. А и представителя компании на постановление Пресненского суда о продлении срока ареста на имущество в виде документарных облигаций на счетах компании до 25 сентября, — говорится в сообщении.
Кроме того, Мосгорсуд направил материалы дела в Пресненский суд для рассмотрения в ином составе.
По данным Генпрокуратуры, Михаил Абызов, занимая государственную должность, в течение шести лет (с 2012 по 2018 год) периодически нарушал установленные законом запреты и ограничения. Так, он скрыл сведения о своём реальном имуществе при поступлении на госслужбу. Уже тогда он владел не менее чем пятью зарегистрированными на Кипре офшорными компаниями и иными иностранными финансовыми инструментами. Сведения об этом имуществе не декларировались в течение пяти лет.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Генпрокуратура России направила иск в Гагаринский районный суд Москвы с требованием обратить в доход государства имущество экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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