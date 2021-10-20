Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию в Москве

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования в столице на выборах в Госдуму. Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска от самой партии и её кандидатов, пишет РИА Новости.

В суде уточнили , что отказ касался удовлетворения иска об оспаривании результатов дистанционного голосования на участке номер 5011. Иск был подан кандидатом от КПРФ Андреем Гребенником, который выдвигался по Тушинскому округу. До конца дня ожидаются решения по четырём другим аналогичным искам.

Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что претензии к электронному голосованию связаны не с качеством его организации, а с самими результатами голосования. Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии партии КПРФ, также не выявила нарушений в ходе работы системы.