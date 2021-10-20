Суд отклонил первый иск КПРФ по онлайн-голосованию в Москве

Пресненский суд Москвы отклонил первый иск КПРФ, оспаривающей итоги дистанционного электронного голосования в столице на выборах в Госдуму. Всего суду предстоит рассмотреть 32 иска от самой партии и её кандидатов, пишет РИА Новости.
В суде
Ранее члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий, а также наблюдатели на выборах призвали отменить результаты дистанционного электронного голосования. Они написали открытое письмо на имя руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексея Венедиктова, в котором назвали систему ДЭГ «инструментом фальсификаций».
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что претензии к электронному голосованию связаны не с качеством его организации, а с самими результатами голосования. Техническая группа, образованная Общественным штабом по наблюдению за выборами в Москве по инициативе и при участии партии КПРФ, также не выявила нарушений в ходе работы системы.