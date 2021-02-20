Суд отклонил ходатайство защиты освободить Навального по требованию ЕСПЧ

https://static.news.ru/photo/aba50fc0-7360-11eb-af7e-96000091f725_660.jpg Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Ходатайство защиты оппозиционера Алексея Навального освободить его по требованию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) отклонил Московский городской суд. Об этом журналистам сообщила адвокат блогера Ольга Михайлова.

Нами было заявлено ходатайство об освобождении Навального на основе решения ЕСПЧ, который ранее задействовал правило 39 об обеспечительных мерах и потребовал на основании этого немедленно освободить его. Судья сказал, что даст оценку этому ходатайству и вынесет по нему решение в совещательной комнате. Очевидно, что он его отклонил, — пояснила Михайлова.

Таким образом Россия отказалась выполнить решение ЕСПЧ, а это, по словам адвоката, бывает редко, так как обычно эти правила выполняются. До этого об отказе выполнить требование Страсбургского суда заявили в Минюсте. В ведомстве пояснили, что оно не имеет правовых оснований и является грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государства.

20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на решение по замене Навальному условного срока на реальный. Мосгорсуд признал ранее вынесенный вердикт законным, но изменил срок отбывания наказания блогера в колонии. Он проведёт в ней два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев. Это связано тем, что часть времени блогер провёл под домашним арестом.

17 февраля ЕСПЧ, использовав 39-е правило своего регламента, решил призвать российские власти немедленно освободить осуждённого по делу «Ив Роше» о мошенничестве блогера и оппозиционера Алексея Навального, в начале февраля условное заключение которому изменили на реальное. В Страсбургском суде при этом подчеркнули, что «мера вступает в силу немедленно».

Ранее адвокаты Навального не исключили его этапирование в колонию уже 20 февраля, сообщал NEWS.ru.