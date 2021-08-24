Суд отказался заменить реальный срок условным сбежавшему из ИВС в Истре

Московский областной суд отказался заменить реальный срок заключения на условный одному из сбежавших из ИВС в Истре. Он был обвинён в нападении на полицейского, сообщил ТАСС.

Выслушав мнения сторон, суд постановил оставить решение первой инстанции по делу Цуркану, признанного виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ, без изменения, а жалобу защиты осуждённого — без удовлетворения, — прозвучало решение суда.

Иван Цуркану, до того как сбежал, получил восемь месяцев колонии общего режима. При подаче апелляции адвокат указывал на то, что подсудимый признал вину, а на полицейских напал из-за тяжёлого эмоционального переживания: за день до этого у него умерла тётя. Также у Цуркану двое малолетних детей.

Цуркану был задержан вместе ещё с одним сбежавшим на съёмной квартире в Подольске. Полицию вызывали бдительные жильцы дома, которые опознали новых «соседей» по ориентировкам, развешенным в городе. Также были задержаны арендодатели, которые сдавали квартиру беглецам.