Суд отказался вернуть прокурору дело Майкла Калви

https://static.news.ru/photo/c7ec646e-5cc5-11eb-8685-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви (в центре) Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мещанский суд Москвы отказал в возврате прокурору уголовного дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в растрате 2,5 млрд рублей. Об этом сообщил его адвокат Сергей Панченко.

Защитой в ходе предварительных слушаний было заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору для устранения нарушений, в удовлетворении этого ходатайства суд отказал, — сообщил ТАСС Панченко.

Адвокат также уточнил, что рассмотрение дела по существу начнётся в суде 2 февраля.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» СК РФ возбудил в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ. Майкл Калви проходит в качестве главного фигуранта дела. По данным следствия, он организовал схему хищения при выдаче кредита ПКБ в 2015 году.

Калви свою вину отрицает и считает, что уголовное дело — это попытка миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Также в качестве подозреваемых по делу проходят бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем им предъявлено обвинение в растрате, совершённой группой лиц в особо крупном размере.

Как писал NEWS.ru, в конце декабря прошлого года банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате. Ранее представители банка заявляли, что иск будет отозван, так как «Восточному» были возвращены средства, выданные в виде кредита компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ). Следствие интерпретирует эту операцию как растрату.

До этого Мещанский суд Москвы продлил Калви и другим обвиняемым до 4 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определённых действий.