Банк «Восточный» отказался от претензий к Майклу Калви на 2,5 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/75dedbf8-4ab8-11eb-ba30-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Банк «Восточный» отказался от иска на 2,5 млрд рублей к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и другим фигурантам дела о растрате.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее представители банка заявляли, что иск будет отозван, так как «Восточному» были возвращены средства, выданные в виде кредита компании «Первое коллекторское бюро» (ПКБ). Следствие интерпретирует эту операцию как растрату.

До этого Мещанский суд Москвы продлил Калви и другим обвиняемым до 4 июня 2021 года меру пресечения в виде запрета определённых действий, передавал NEWS.ru.

Уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» СК РФ возбудил в феврале 2019 года на основании заявления члена совета директоров банка Шерзода Юсупова, поданного в ФСБ. Майкл Калви проходит в качестве главного фигуранта дела.

По данным следствия, он организовал схему хищения при выдаче кредита ПКБ в 2015 году. Калви свою вину отрицает и считает, что уголовное дело — это попытка миноритариев «Восточного» решить корпоративный спор. Также в качестве подозреваемых по делу проходят бывший директор банка Алексей Кордичев, партнёры фонда Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, экс-управляющий Александр Цакунов и директор ПКБ Максим Владимиров. Всем им предъявлено обвинение в растрате, совершённой группой лиц в особо крупном размере.