Суд отказал Навальному в очередном иске к колонии Суд отказался отменить предостережение Навальному о недопустимости создания профсоюза в ИК-6

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Алексей Навальный(на экране)

Городской суд Коврова отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к исправительной колонии (ИК-6), сообщает «Медиазона» (признана СМИ — иностранным агентом). Предостережение о недопустимости создания профсоюза полученное политиком в августе, признано законным. Его вынесло руководство колонии, когда заключенный объявил о создании профсоюза.

Представители ФСИН заявили в суде, что работа заключенных - это не трудовая деятельность, а «исправительные мероприятия». Поэтому права на организацию профсоюзов и проведение забастовок в местах лишения свободы могут быть ограничены.