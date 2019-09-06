Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Сети набирает популярность видео с упитанным котом и небольшой черепахой в главных ролях. Вислоухий британец уселся на панцирь в надежде покататься.

Черепаха пыжится, старается, но не справляется. Кот выглядит не слишком довольным, пишет «Ридус». Ранее News.ru публиковал видео с котом, который из последних сил терпит приступ нежности со стороны стаи щенков....