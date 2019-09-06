Ходатайство об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области. Об этом сообщил адвокат Юрий Падалко.
Суд также принял решение досрочно освободить и брата Кокорина Кирилла, рассказал адвокат.
По словам правозащитника, осуждённые за драку в Москве футболисты окажутся на свободе 17 сентября, передаёт
Все ходатайства удовлетворили. Не думаю, что прокуратура обжалует это решение, ребята выйдут 17 сентября, — сказал он.
Уголовно-исправительным кодексом предусмотрено, что администрация исправительного учреждения обязана отпустить футболистов по УДО на 11-й день в первой половине дня.
Ранее заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков, писал News.ru.