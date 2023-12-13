Суд оставил в силе приговор Яшину

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кассационный суд оставил в силе приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Илье Яшину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Политик был приговорен к восьми с половиной годам колонии за фейки о российской армии.

Яшин заявил в суде, что был арестован за сомнения в словах официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. По мнению осужденного, государство не должно запрещать оспаривать заявления власти. Яшин настаивал на отмене приговора, призвал вывести российские войска с Украины и предать правосудию президента РФ Владимира Путина.

Судья несколько раз прерывал речь Яшина и предупреждал, что может отключить его от связи. Он требовал от политика говорить об обстоятельствах дела и поправлял, чтобы тот использовал формулировку «специальная военная операция» в отношении украинского конфликта.

Поводом для уголовного дела в отношении Яшина стал ролик, в котором он рассказывал о Буче. Кроме того, в ноябре 2023 года на политика составили административный протокол из-за отсутствия маркировки о деятельности иностранного агента. Незадолго до сегодняшнего заседания Яшина отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) за отказ работать на строительстве тюремного барака. После этого ему ужесточили условия содержания, ограничив свидания, звонки и передачи.