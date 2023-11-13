На осужденного за фейки о ВС России Яшина составлен новый протокол В Москве суд получил протокол в отношении Яшина за отсутствие плашки иноагента

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Бабушкинский районный суд города Москвы получил административный протокол против бывшего председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает ТАСС. Из-за отсутствия маркировки о деятельности иностранного агента в публикациях Яшину может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

Судом получен административный протокол в отношении Яшина по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ по факту отсутствия маркировки иноагента в его публикациях, — сказала собеседница агентства в суде.

В декабре прошлого года Яшина приговорили к восьми с половиной годам заключения в колонии общего режима за распространение не соответствующей действительности информации о действиях ВС РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Бывший депутат признан виновным по статье о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенном по мотивам политической ненависти.

Основанием для возбуждения уголовного дела стала информация о событиях в Буче, которую Яшин распространил в прямом эфире на YouTube. Центр «Э» и следственные органы сочли ее недостоверной, сам обвиняемый вину не признал, утверждая, что в ролике содержится лишь его субъективное мнение по актуальному вопросу.

Ранее Илья Яшин сообщил, что в отношении него могут возбудить уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента. По его словам, к нему в СИЗО должен прийти сотрудник Роскомнадзора. Экс-депутат заявил, что считает закон об иноагентах «фашистским» и не намерен «добровольно себя клеймить» иноагентской плашкой.