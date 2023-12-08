Илью Яшина после ШИЗО перевели на более строгие условия содержания Адвокат рассказал, что после ШИЗО Илью Яшина ограничили в звонках и свиданиях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Отбывающий наказание за распространение фейков политик Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после выхода из ШИЗО переведен в барак строгих условий содержания, сообщает «ОВД-Инфо» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов). Адвокат бывшего мундепа Михаил Бирюков рассказал изданию, что тот стал еще более изолирован от внешнего мира.

Отмечается, что Яшина содержат отдельно от других заключенных, он находится в бараке вместе с четырьмя другими нарушителями. Кроме того, его ограничили в звонках близким, свиданиях, а также получении передач.

5 декабря Яшин написал в своем Telegram-канале, что его отправили в штрафной изолятор после отказа строить барак. Отмечается, что политик сообщил сотрудникам колонии, что к труду относится положительно и готов работать, но не станет строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных. После этого на него составили рапорт об отказе работать, а затем демонстративно вывели из строя зеков и конвоировали на дисциплинарную комиссию.

До этого Яшин рассказал, как в колонии его пытались завербовать на СВО. Он отметил, что разговор, который для него стал самым интересным событием последних дней, длился недолго.