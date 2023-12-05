Яшин рассказал, за что его отправили в ШИЗО Осужденного за фейки о ВС РФ Яшина отправили в ШИЗО за отказ строить барак

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Илья Яшин

Отбывающий наказание в Смоленской области Илья Яшин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) написал в своем Telegram-канале, что его отправили в штрафной изолятор (ШИЗО) после отказа строить барак. Отмечается, что политик попросил сотрудников колонии перевести его на обычную работу, не противоречащую его убеждениям.

Яшин сообщил сотрудникам колонии, что к труду относится положительно и готов работать, но не станет строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных. После этого на него составили рапорт об отказе работать, а затем демонстративно вывели из строя зеков и конвоировали на дисциплинарную комиссию.

Ранее Яшин рассказал, как в колонии его пытались завербовать на СВО. Он отметил, что разговор, который для него стал самым интересным событием последних дней, длился недолго.

По словам Яшина, колонию посетили военные. С ним в присутствии офицеров беседовал прапорщик. Мужчина поинтересовался у осужденного, есть ли у того вопросы к Министерству обороны России. На это Яшин ответил, что у него много вопросов, которые он задавал публично. Именно поэтому, по его мнению, он получил тюремный срок. Беседа завершилась, и Яшин сказал собеседнику, что не станет желать тому удачи.