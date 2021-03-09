Суд оштрафовал «ВКонтакте» за позднее удаление информации о митинге

https://static.news.ru/photo/535e74b0-80ca-11eb-9d09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой суд Санкт-Петербурга принял решение о назначении штрафа социальной сети «ВКонтакте» за несвоевременное удаление информации о митингах, сообщили пресс-службе городских судов.

Социальную сеть обязали выплатить 1,5 млн рублей.

Мировой судья судебного участка № 7 Центрального района г. Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности ООО «ВКонтакте» за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации. — NEWS.ru), — говорится в Telegram пресс-службы.

В протоколе, составленном Роскомнадзором по требованию зампрокурора РФ, указано, что в соцсеть направили требование удалить информацию по определённой ссылке, а также «тождественную информацию». Однако в течение суток данные не удалили.

В руководстве соцсети рассказали журналистам «Подъёма», что намерены обжаловать это решение.

4 марта мировой судья Савёловского района принял решение оштрафовать ООО «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление призывов в соцсети «Одноклассники». По каждому из рассмотренных дел назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн рублей. Общая сумма штрафа составила 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении социальных сетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram, а также видеохостинга YouTube. Таким образом ведомство отреагировало на неудаление или несвоевременное удаление интернет-платформами информации, которая, по мнению властей, вовлекала подростков в участие в митингах, писал NEWS.ru.