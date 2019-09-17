https://static.news.ru/photo/df37f8b0-d966-11e9-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/constantine.konovalov

Савёловский суд оштрафовал дизайнера Константина Коновалова за участие в несогласованной акции 27 июля. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением Савёловского районного суда Коновалов К.А. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 5 статьи 20.2 КоАП, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, — сказала пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

Сам Коновалов прокомментировал решение суда на своей странице в Twitter.

Ну как это вообще? Мне сломали ногу — даже не знаю, сколько суммарно лечение встанет. Раздавили наушник — 5000₽. Лишили нормальной жизни на месяцы — ∞. А теперь штраф 10000₽ за участие в шествии, в котором я не участвовал? — возмущается он.

Коновалов добавляет, что не смог присутствовать на заседании, так как лечит в больнице ногу, сломанную при задержании. Он просил отложить заседание, но суд состоялся в назначенное время.

Молодой человек стал одним из первых задержанных на несогласованной акции 27 июля за допуск независимых кандидатов. Его остановили за два часа до начала мероприятия во время пробежки. Дизайнер сетовал, что в митинге участвовать не планировал, а полицейские сломали ему ногу во время задержания.

30 июля СК возбудил дело о массовых беспорядках во время акции. По версии следствия, её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

Ранее News.ru писал о том, что СК не увидел нарушений в задержании дизайнера во время пробежки в Москве.