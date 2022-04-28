Суд оштрафовал «Радио Свобода» на 15 млн рублей

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Тверской суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) на 15 млн рублей, пишет РИА Новости. Судья вынес данный вердикт на основании того, что представители радиовещательной организации отказались удалять запрещённый контент.

Постановлениями мирового судьи «Радио Свобода» признано виновным в совершении 15 административных правонарушений, и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей. А также в одном правонарушении назначено наказание в виде 3 млн рублей, — сказано в сообщении.

В общей сложности на судебный участок пришло около 60 протоколов за отказ удалять запрещённый контент, который в том числе затрагивает тему военной спецоперации России на Украине. По каждому из дел оппозиционной организации грозят штрафы от 800 тысяч до 4 млн рублей.

«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.