https://static.news.ru/photo/2d3730ec-594d-11ea-88be-fa163e074e61_660.jpg Фото: oblsud.sar.sudrf.ru

Саратовский областной суд оправдал бездомного мужчину, обвиняемого в убийстве пожилых супругов в мае 2019 года.

Преступление было совершено в посёлке Студёный. По версии следствия, 36-летний житель Воронежской области, который подрабатывал у местного фермера, пришёл в дом к пенсионерам и попросил еды. Получив отказ, он задушил хозяина, а затем на кухне забил до смерти хозяйку. Бездомного также обвинили в хищении у них двух тысяч рублей, женской кофты и половины буханки хлеба.

Оправдательный приговор вынесли в связи с незаконным способом получения ряда вещественных доказательств. Также доказательства не относились к виновности подсудимого. Кроме того, при проверке показаний на месте обвиняемый плохо ориентировался в доме и путал обстоятельства убийства, пишет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, житель Башкирии ударом ножа убил прохожего, который пытался спасти его от обморожения. Мужчина подошёл к незнакомцу с намерением предложить ему помощь. Сидевший на снегу вместо ответа достал нож и ударил им участливого прохожего в сердце.