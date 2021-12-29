Бывший глава СКР Кузбасса получил 10 лет тюрьмы за вымогательство

Центральный районный суд Кемерово признал виновными бывшего главу следственного управления Следственного комитета РФ по Кузбассу Сергея Калинкина, а также бывших заместителей губернатора региона Алексея Иванова и Александра Данильченко по делу об акциях шахты «Разрез «Инской», передаёт ТАСС. Экс-чиновники получили 10, 6 и 5,5 года колонии.

Так, Калинкин признан виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки. Он получил 10 лет тюрьмы, штраф и лишился права занимать определённые должности в течение четырёх лет.

Признать виновным, <...> назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8 млн рублей, лишением права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на четыре года, — сказал судья.

Экс-замгубернатора Кузбасса Иванов получил шесть лет колонии, а Данильченко — 5,5 года.

Ранее сообщалось, что по делу об акциях разреза «Инской» проходят семь фигурантов. Все они признаны виновными. Как следует из текста приговора, бизнесмен Александр Щукин передал Калинкину в 2012 и 2014 годах взятки в виде автомобилей марки BMW общей стоимостью свыше 10,8 млн рублей. Кроме того, летом 2016 года семь подсудимых пробовали путём вымогательства получить 513 акций разреза «Инской», балансовая стоимость которых составляла 2,8 млрд рублей, «в пользу лица, уголовное дело в отношении которого завершено в связи со смертью».