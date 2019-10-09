https://static.news.ru/photo/4c6e8088-eaca-11e9-8ea2-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Московский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении иска бывшего полицейского Романа Феофанова о восстановлении на службе.

Он принимал участие в задержании журналиста Meduza Ивана Голунова, сообщается на официальном портале московских судов общей юрисдикции. В деле имелись сведения, которые содержат гостайну. Из-за этого заседание было проведено в закрытом режиме.

Как писал News.ru, расследование дела о задержании Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты «делом 27 июля».

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.