Московский городской суд принял решение об отказе в удовлетворении иска бывшего полицейского Романа Феофанова о восстановлении на службе.
Он принимал участие в задержании журналиста Meduza Ивана Голунова, сообщается на
Как писал News.ru, расследование дела о задержании Голунова тормозится из-за того, что следователи заняты «делом 27 июля».
Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.
Открытое письмо в поддержку журналиста подписали
11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день.
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