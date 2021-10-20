Суд над сбившей троих детей студенткой начнётся в Москве

Солнцевский суд начинает рассмотрение дела студентки Валерии Башкировой, которая сбила троих детей в июле в Москве. Девушка обвиняется по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц, сообщает ТАСС.

Судебное заседание по делу Башкировой назначено на 21 октября. Сама обвиняемая просит рассмотреть дело в особом порядке, то есть без изучения доказательств и допроса свидетелей, так как девушка признала свою вину. Гособвинение настаивала на проведении судебного следствия в общем порядке, что и было поддержано судом.

Заседание будет проходить без слушателей и представителей СМИ из-за коронавирусных ограничений.

Происшествие случилось 16 июля на улице Авиаторов в Москве. Находившаяся за рулём Mazda Валерия Башкирова не притормозила перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбила троих детей, один из которых был в коляске. В результате в больнице умерли пятилетний и трёхлетний мальчики. Девятимесячный ребёнок получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ранее сообщалось, что сбившая троих детей в Москве Валерия Башкирова признала свою вину во время заседания Мосгорсуда. Её родственники отправили пострадавшим 200 тысяч рублей в качестве возмещения ущерба.