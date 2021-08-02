Суд досрочно освободил из тюрьмы фотографа-убийцу

Фотограф-убийца Дмитрий Лошагин был досрочно освобождён из тюрьмы в Екатеринбурге. Хотя до этого он был приговорён к 10 годам колонии за убийство своей жены, чьё тело вывез в лес и поджёг. Об этом пишет 5-tv.ru.

Во время судебного заседания адвокат мужчины заявлял о том, что его подзащитный исправился и полностью оплатил компенсацию семье погибшей. Также во время отбывания срока в колонии Лошагин освоил новую профессию в столярном цехе. Исходя из этого, суд пришёл к выводу о достаточном количестве фактов, которые позволили отпустить на волю фотографа, и судья удовлетворил его ходатайство о досрочном освобождении, отмечается в сообщении.

Лошагин ранее заявил, что во время отбывания наказания в ИК-54 в городе Новая Ляля он был вынужден платить руководству учреждения за защиту от изнасилования, которым ему угрожали заключённые. После этого фотограф был переведён в другую колонию, а замруководителя колонии Рафик Зиннатуллин был приговорён к 8,5 года лишения свободы по делу о коррупции.