Суд дал фигурантам «дела об аргентинском кокаине» от 13 до 18 лет колонии

Четыре фигуранта резонансного уголовного дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию получили длительные сроки лишения свободы. Решение вынес Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката бизнесмена Андрея Ковальчука, приговорённого к 18 годам тюрьмы и штрафу в 1,8 млн рублей.

Ещё трое фигурантов — Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов — получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно, сообщает агентство.

Следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года МИД России сообщил о совместной операции российских и аргентинских силовиков по пресечению поставки крупной партии наркотиков в Европу. В одном из зданий посольства РФ в Аргентине была найдена партия кокаина весом 362 кг.

Позже выяснилось, что она принадлежит бывшему завхозу и сантехнику дипмиссии Абянову, который уже завершил командировку к тому времени. В 2017 году он и ещё двое фигурантов дела, Калмыков и Худжамов, были задержаны в России, а в Германии — предполагаемый организатор преступной группы Андрей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что ещё двое россиян — бывший сотрудник полиции Аргентины Иван Близнюк, отвечавший за охрану посольства, и механик Александр Чикало предстали перед судом в Аргентине по делу о поставках кокаина. В настоящее время они оба находятся в тюрьме «Маркос-Пас».