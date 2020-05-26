Суд арестовал имущество подруги Жигунова

https://static.news.ru/photo/26960db4-9f64-11ea-a2cf-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ворожбит Фото: vikavorozhbit/instagram.com

Возлюбленная актёра Сергея Жигунова Виктория Ворожбит через суд делит имущество с бывшим мужем — приморским медиамагнатом Виктором Сухановым. Экс-супруг потребовал у неё половину средств, уплаченных по ипотеке — почти три миллиона рублей. На период разбирательства суд наложил запрет на продажу автомобиля и квартиры в Находке.

С мужем после долгих лет совместной жизни они расстались не очень хорошо: Виктор был сильно обижен, что жена ушла к Жигунову, — рассказал KP.RU знакомый пары.

Он подчеркнул, что оба уже устроили свою личную жизнь, но, по его мнению, Суханов решил «щедро насолить Вике, чтобы жизнь мёдом не казалась».

Как писал NEWS.ru, 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит распродает в Интернете свои личные вещи, чтобы погасить долги, которые с неё взыскивают приставы. Её задолженность по налогам составляет 43 тыс. рублей, а за неправильную парковку в Москве и превышение скорости она накопила штрафов ещё на 41 тыс. рублей. Ворожбит выставляла на продажу подержанные айфоны с дизайнерскими чехлами и айпады, телевизоры, сумки и рюкзаки известных брендов, а также норковую шубку цвета бордо за 35 тыс. рублей.

С Викторией Ворожбит Жигунов познакомился в 2018 году. Тогда журналистка, очень похожая на актрису Анастасию Заворотнюк, работала с ним на сахалинском фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».