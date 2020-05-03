Подруга Жигунова распродаёт вещи, чтобы погасить долги

https://static.news.ru/photo/326f0b2a-8d5a-11ea-8691-fa163e074e61_660.jpg Виктория Ворожбит Фото: vikavorozhbit /instagram.com

Возлюбленная актёра Сергея Жигунова 46-летняя журналистка Виктория Ворожбит распродает в интернете свои личные вещи, чтобы погасить долги, которые с неё взыскивают приставы. Её задолженность по налогам составляет 43 тыс. рублей, а за неправильную парковку в Москве и превышение скорости она накопила штрафов ещё на 41 тыс. рублей.

Как сообщает KP.RU, Ворожбит — частый гость на сайтах объявлений. Она выставляла на продажу подержанные айфоны с дизайнерскими чехлами и айпады, телевизоры, сумки и рюкзаки известных брендов, а также норковую шубку цвета бордо за 35 тысяч рублей.

С Викторией Ворожбит Жигунов впервые познакомился в 2018 году. Тогда журналистка, очень похожая на актрису Анастасию Заворотнюк, работала с ним на сахалинском фестивале многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

Как писал NEWS.ru, в прошлом году судебные приставы за долги по кредиту лишили Жигунова однокомнатной квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, продав её с публичных торгов на 25% ниже рыночной стоимости. Актёр подал жалобу в надежде отсудить эти 25%, которые составляют несколько миллионов рублей. В настоящее время «гардемарин» всё ещё должен кредитору 12,5 млн рублей, плюс 2,7 млн — исполнительский сбор судебных приставов. Адвокат Жигунова предполагает, что артисту ничего не остаётся, как пройти процедуру банкротства.