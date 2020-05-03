Сергей Жигунов оспаривает продажу своей недвижимости

https://static.news.ru/photo/b0a65b3a-8d3a-11ea-88da-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

В прошлом году судебные приставы за долги по кредиту лишили знаменитого «гардемарина» однокомнатной квартиры на Мосфильмовской улице в Москве, продав её с публичных торгов на 25% ниже рыночной стоимости. Актёр подал жалобу в надежде отсудить эти 25%, которые составляют несколько миллионов рублей.

В августе 2019 года квартиру забрали, а в октябре Сергей Жигунов подал иск в суд, пытаясь оспорить результаты публичных торгов, но в иске было отказано, — рассказал KP.RU адвокат Жигунова Сергей Жорин.

Отказ по иску Жигунова суд вынес в феврале, но 27 апреля актёр подал апелляционную жалобу. В настоящее время «гардемарин» всё ещё должен кредитору 12,5 млн рублей, плюс 2,7 млн — исполнительский сбор судебных приставов. Жорин предполагает, что Жигунову ничего не остаётся, как пройти процедуру банкротства.

Как писал NEWS.ru, Сергей Жигунов выиграл у жены Веры Новиковой суд за долю в квартире. По слухам, он во второй раз бросил супругу и увлёкся своей помощницей Викторией Ворожбит. Сергей и Виктория стали всё чаще публиковать фотографии, сделанные в одном и том же месте. В частности, на снимках запечатлён дом в Подмосковье, где возлюбленные, возможно, живут уже несколько месяцев. Официально свой развод Жигунов и Новикова пока не оформили и пока никак не комментируют ситуацию в семье. С Викторией Ворожбит Жигунов впервые познакомился в 2018 году. Тогда девушка, очень похожая на актрису Анастасию Заворотнюк, работала над фестивалем многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».