Жигунов отсудил долю в квартире у дважды брошенной им жены

https://static.news.ru/photo/9b5816c4-8b7d-11ea-9667-fa163e074e61_660.jpg Cергей Жигунов и Вера Новикова Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Актёр Сергей Жигунов выиграл у жены Веры Новиковой суд за долю в квартире. По слухам, звезда «Моей прекрасной няни» и «Гардемаринов» во второй раз бросил супругу и увлёкся своей помощницей Викторией Ворожбит.

В конце прошлого года к нам поступил иск от Веры Семёновны Новиковой о признании совместным имуществом супругов одной из квартир в Москве. Однако суд вынес решение в пользу Сергея Жигунова, отказав в удовлетворении требований женщины, — рассказали StarHit в Останкинском суде столицы.

Как отмечает издание, Сергей и Виктория стали всё чаще публиковать фотографии, сделанные в одном и том же месте. В частности, на снимках запечатлён дом в Подмосковье, где возлюбленные, возможно, живут уже несколько месяцев.

Официально свой развод Жигунов и Новикова пока не оформили и пока никак не комментируют ситуацию в семье. С Викторией Ворожбит Жигунов впервые познакомился в 2018 году. Тогда девушка, очень похожая на актрису Анастасию Заворотнюк, работала над фестивалем многосерийных художественных фильмов «Утро Родины».

Ранее, как писал NEWS.ru, Жигунов раскрыл несколько секретов съёмок сериала «Моя прекрасная няня», который полюбили зрители по всей России. В этой картине Жигунов исполнил роль продюсера Максима Шаталина, а его партнёршей стала Анастасия Заворотнюк. Он отметил, что ситком является одним из самых тяжёлых жанров.