https://static.news.ru/photo/6a7a20ac-6138-11ea-8776-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look

Российский актёр Сергей Жигунов стал президентом фестиваля российских телевизионных сериалов под названием «Утро Родины». Он раскрыл несколько секретов съёмок сериала «Моя прекрасная няня», который полюбили зрители по всей России.

В этой картине Жигунов исполнил роль продюсера Максима Шаталина, а его партнёршей стала Анастасия Заворотнюк. Он отметил, что ситком является одним из самых тяжёлых жанров.

«Прекрасную няню» снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль, — рассказал артист.

По его словам, сейчас сериалы снимают одной камерой, сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Жигунов опроверг наличие интервью о состоянии Анастасии Заворотнюк, которое он якобы дал СМИ. Он сказал, что не общался с журналистами, и попросил не втягивать себя в эту историю.