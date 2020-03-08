Российский актёр Сергей Жигунов стал президентом фестиваля российских телевизионных сериалов под названием «Утро Родины». Он раскрыл несколько секретов съёмок сериала «Моя прекрасная няня», который полюбили зрители по всей России.
В этой картине Жигунов исполнил роль продюсера Максима Шаталина, а его партнёршей стала Анастасия Заворотнюк. Он отметил, что ситком является одним из самых тяжёлых жанров.
«Прекрасную няню» снимали пятью камерами одновременно. Практически получался телеспектакль, — рассказал артист.
По его словам, сейчас сериалы снимают одной камерой,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Жигунов опроверг наличие интервью о состоянии Анастасии Заворотнюк, которое он якобы дал СМИ. Он сказал, что не общался с журналистами, и попросил не втягивать себя в эту историю.
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