https://static.news.ru/photo/e9167040-c5c1-11e9-8e5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: mosgorsud.su

Пресненский суд арестовал начальника налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову. Она обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд постановил заключить Андреянову под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть до 21 октября, — сказала пресс-секретарь суда.

Чиновнице вменяют ч. 6 статьи 290 УК, ей грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.

Ранее News.ru писал о том, что экс-сотрудника МВД из Саратова будут судить за взятку.