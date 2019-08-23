Пресненский суд арестовал начальника налоговой инспекции по Южному округу Москвы Марию Андреянову. Она обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Суд постановил заключить Андреянову под стражу сроком на один месяц и 29 суток, то есть до 21 октября, — сказала пресс-секретарь суда.
Чиновнице вменяют ч. 6 статьи 290 УК, ей грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.
Ранее News.ru писал о том, что экс-сотрудника МВД из Саратова будут судить за взятку.