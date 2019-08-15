https://static.news.ru/photo/55845822-bf92-11e9-9018-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший начальник центра хозяйственного обеспечения ГУ МВД Саратовской области Вадим Богомолов предстанет перед судом. Его обвиняют в получении от бизнесмена взятки на сумму более 4 млн рублей, а также в хранении боеприпасов.

По версии следствия, обвиняемый с октября 2006 года по март 2018-го получил от учредителя нескольких компаний, занимающихся торговлей и грузоперевозками, взятку за содействие освобождению от ответственности при проверках на сумму более 4,1 млн рублей. Также бывший полицейский хранил дома 80 снайперских патронов калибра 7,62 мм, говорится нам сайте СУ СК по Саратовской области .

По информации местного издания « Общественное мнение » Вадим Богомолов не признал вину. Несмотря на это, в СК уверены, что имеют «достаточные доказательства, изобличающие его в инкриминируемых деяниях, в связи с чем с утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Сотрудники ФСБ задержали Вадима Богомолова 22 августа 2018 года по подозрению в получении взятки, после чего суд отправил его в СИЗО.

Как писал News.ru, 9 августа в управлении МВД по Красноярскому краю прошли обыски в рамках уголовного дела в отношении бывшего руководителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями, подозреваемого в мошенничестве.