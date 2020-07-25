Стюардесса рассказала об опасности бортовых наушников

https://static.news.ru/photo/8c7dec64-cf89-11ea-9eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Некоторые мировые авиакомпании халатно относятся к очистке и замене наушников в салонах самолётов, поэтому пользоваться ими опасно для здоровья, рассказала бортпроводница.

Пассажиры полагают, что недорогие наушники, запакованные в пластиковые пакеты, авиакомпании закупают в больших количествах и используют их как одноразовые, но на самом деле их чистят и заново упаковывают, чтобы они выглядели как новые, передаёт Express со слов стюардессы.

При этом нет гарантий, что наушники очистили так тщательно, что на них не осталось бактерий, поэтому их использование после другого человека может грозить бактериальными ушными заболеваниями. Кроме того, стюардесса рассказала, что мягкие детали наушников даже не чистят, поэтому после использования их лучше порвать, чтобы авиакомпания заменила деталь на новую, неиспользованную. А лучше брать с собой на борт собственные наушники и пользоваться ими.

Отмечается также, что некоторые авиакомпании, в основном бюджетные, не стирают и не дезинфицируют подушки и пледы после каждого пассажира. Бортпроводница рассказала, что сама видела, как пледы после полёта просто аккуратно сворачивают, чтобы после отдать другим пассажирам. Издание ссылается на исследование, которое показало, что на бортовом одеяле содержатся вызывающие лёгочные и глазные инфекции микроорганизмы. Впрочем, некоторые авиакомпании дают гарантии, что постельные принадлежности в их самолётах проходят санобработку после каждого использования.

Как писал NEWS.ru ранее, бортпроводницы рассказали пассажирам, как обезопасить себя при возникновении нештатных ситуаций на борту воздушного судна.