Студенты из Донбасса получат двойные дипломы в российских вузах

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Минобрнауки РФ рекомендовало российским вузам вместе с университетами из ДНР и ЛНР реализовать программу двойных дипломов для студентов из республик. Как сообщается на сайте министерства, в перечень университетов-партнёров вошли 23 университета из России и 22 — из Донбасса, включая правительственные и отраслевые вузы. Соответствующий приказ подписал глава министерства Валерий Фальков.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования Российской Федерации обеспечить [выпускникам из ДНР и ЛНР] создание условий, позволяющие проходить одновременное обучение [в партнёрских вузах] с целью получения <...> документов об образовании и/ или о квалификации (двойной диплом), — говорится в приказе.

Приём таких абитуриентов на первый курс в университеты России в 2022 году будет проводиться по квотам, выделенным правительством РФ для иностранцев и лиц без гражданства. Количество бюджетных мест для россиян не уменьшится. Предполагается, что российские вузы помогут университетам республик «более эффективно выстроить образовательный процесс и добиться больших успехов в научно-исследовательской деятельности».

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев уточнил, что выпускники школ из ДНР и ЛНР получат особые условия сдачи итоговых экзаменов в 2022 году. Они смогут выбрать между «традиционными экзаменами» и единым государственным экзаменом. Кроме того, в начале мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дети участников военных действий в ДНР, ЛНР и на Украине получат право поступать в российские университеты по специальной квоте. Учебные заведения должны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Эксперты предположили, что с учётом политической ситуации вузы будут принимать всех беженцев без исключения.