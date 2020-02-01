https://static.news.ru/photo/f3001d46-44e6-11ea-9f1a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Республики Карелия Михаил Охлопков рассказал, что в больницу доставлен студент из Китая с подозрением на коронавирус. У него зафиксирована повышенная температура.

Других симптомов заболевания нет, передаёт «Интерфакс». Пациента доставили в Республиканскую инфекционную больницу, у него взяли все необходимые анализы.

Завтра вечером результаты должны быть готовы [результаты анализов]. Экспресс-тестов для диагностики этой инфекции не существует, — подчеркнул политик.

В настоящий момент больной содержится в изоляторе.

К 1 февраля число погибших от коронавируса в Китае достигло 259 человек. Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек и составляет 11,7 тысячи. Обновлённую информацию представил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее, как писал NEWS.ru, российский вирусолог Михаил Щелканов высказался о возможности искусственного происхождения коронавируса. По его словам, лаборатория вирусологии в китайской Ухани действительно существует, но версия о намеренном выведении вируса является, скорее, фейком.