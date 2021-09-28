Студент в Петербурге стал фигурантом уголовного дела из-за справки о COVID

20-летний студент в Санкт-Петербурге попытался получить академический отпуск в университете на основании справки о перенесённом коронавирусе. Однако в больнице не подтвердили, что выдавали документ. Местное ГУ МВД на водном транспорте возбудило уголовное дело, пишет «Коммерсант».

Студент предоставил в учебное заведение заключение врачебной комиссии о временной нетрудоспособности. Таким образом он хотел добиться административного отпуска на год. В медучреждении не смогли подтвердить, что лечили молодого человека.

На подозреваемого завели уголовное дело об использовании заведомо фальшивого документа. Теперь ему грозит арест на срок до шести месяцев.

Ранее стало известно, что в Красноярске у 16 вахтовиков были обнаружены поддельные справки о наличии антител к коронавирусу. В подделке документов подозревается подрядчик строительной организации. Он предоставлял фальшивые документы о наличии антител, а также справки об отсутствии или наличии противопоказаний к вакцинации от COVID-19. Всё это позволяло рабочим избегать положенной обсервации.