Строительные магазины могут быть открыты в РФ в нерабочие дни

Система электронной торговли недостаточно хорошо развита в сфере строительных товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
По его словам, многие люди уезжают на дачи, в связи с этим существует нехватка некоторых непродовольственных товаров. В ведомстве не исключают возможности открытия строительных магазинах во время нерабочих дней.
Возможно, потихоньку придётся нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, — сказал Евтухов.
Он подчеркнул, что проблему нехватки товаров необходимо решать, поскольку все магазины, торгующие строительными товарами в настоящий момент закрыты,
Президент России продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Власти могут сократить этот срок, если ситуация с коронавирусом улучшится.
NEWS.ru писал, что Минпромторг РФ призвал правительству дать бизнесу налоговые послабления, ,а также ввести другие льготы из-за ситуации с коронавирусом.
Всего в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
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