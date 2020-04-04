Строительные магазины могут быть открыты в РФ в нерабочие дни

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Система электронной торговли недостаточно хорошо развита в сфере строительных товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По его словам, многие люди уезжают на дачи, в связи с этим существует нехватка некоторых непродовольственных товаров. В ведомстве не исключают возможности открытия строительных магазинах во время нерабочих дней.

Возможно, потихоньку придётся нам предлагать открывать такие магазины для того, чтобы люди были чем-то заняты, — сказал Евтухов.

Он подчеркнул, что проблему нехватки товаров необходимо решать, поскольку все магазины, торгующие строительными товарами в настоящий момент закрыты, сообщает ТАСС.

Президент России продлил режим нерабочих дней до конца апреля. Власти могут сократить этот срок, если ситуация с коронавирусом улучшится.

NEWS.ru писал, что Минпромторг РФ призвал правительству дать бизнесу налоговые послабления, ,а также ввести другие льготы из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в России зарегистрирован 4 731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.