https://static.news.ru/photo/36b57d56-dbba-11e9-a457-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство России 20 сентября утвердило Стратегию развития отечественного туризма до 2035 года. Документ был внесён на рассмотрение Минэкономразвития страны.

Стратегия направлена на развитие внутреннего и въездного туризма. Оно будет проходить за счёт создания и развития туристских территорий, специальных преференциальных режимов, реализации комплексных проектов создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры и не только, сообщается на официальном сайте правительства России.

В частности, в рамках реализации стратегии предусматривается комплексное развитие территорий, на которых будут отдыхать как туристы из других стран, так и граждане РФ.

Кроме того, стратегия подразумевает выполнение работ по совершенствованию и строительству магистральной инфраструктуры, в том числе аэропортов, мостов, транспортных хабов и не только.

Предполагается, что в результате к 2035 году количество внутренних поездок на одного жителя РФ должно увеличиться вдвое, а экспорт туристских услуг — более чем в три раза.

Как писал News.ru, президент Владимир Путин рассчитывает на поддержку российской заявки на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году. Также он пообещал эффективную господдержку развитию туристической отрасли в стране. Об этом глава государства заявил в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации.