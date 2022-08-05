«Страдают дети»: Whoosh о введении штрафов за поездку с пассажирами Пресс-секретарь Whoosh Юлия Камойлик оценила введение штрафов за поездку на одном самокате

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь компании по прокату самокатов Whoosh Юлия Камойлик в беседе с NEWS.ru прокомментировала новость о введении штрафов при поездке с пассажирами на одном транспортном средстве. По ее словам, этот способ управления самокатом не предусмотрен техрегламентом, и он представляет наибольшую опасность для жизни людей, и в особенности детей.

Раздражает, когда на самокат переде собой ставят детей. Так как уровень головы ребенка находиться аккурат на уровне рулевой стойки и в случае падения или столкновения, весь удар придется именно на ребенка. Тем более, что по результатам мониторинга люди, которые ехали с пассажирами, попадали в аварии намного чаще, чем пользователи без пассажиров, — заявила Камойлик.

Также она подчеркнула, что система штрафов в Whoosh действует еще с 2019 года, однако именно сейчас был запущен алгоритм, который распознает, когда на одном самокате едут сразу два человека.

Сначала мы предупреждаем пользователей, что они нарушают, а уже в дальнейшем штрафуем, — отметила представительница компании.

Ранее в Whoosh заявили о разработке и тестировании алгоритмов для определения поездок сразу двух людей на одном самокате, которые запрещены правилами сервиса в целях безопасности. В компании отметили, что если эксперимент пройдет успешно, технологию внедрят на всех самокатах.