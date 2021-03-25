Сторонники Навального требуют посадить Леонида Волкова

Её автор Сергей Фомин, называющий себя сторонником Алексея Навального, заявляет, что Волкова давно пора привлечь к ответственности и именно ему место в колонии.

Нам, сторонникам Навального, уже надоело наблюдать за тем, как Леонид Волков, почему-то решивший, что он лидер нашего движения, сливает протест. <...> Считаем, что Волкова давно пора привлечь к ответственности и именно ему место в колонии, — говорится в петиции.

По словам Фомина, Волков имеет доступ к пожертвованиям и может распоряжаться ими по своему усмотрению. Кроме того, он якобы не желает освобождения Навального и вместо реального протеста предлагает действия, которые смешат окружающих, например акцию с фонариками.

Скоро нас начнут просить зубы чистить в знак протеста? Над нами уже давно все смеются. Сколько это может ещё продолжаться? — написал Фомин.

Адресованное главе Генпрокуратуры Игорю Краснову и руководителю ФСИН Петру Калашникову обращение уже подписала одна тысяча человек.

Ранее звукорежиссёр Дмитрий Урюпин написал саркастический пост об акции с фонариками 14 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержала полиция за призыв к несогласованной акции. Мужчину доставили в отдел полиции по району Северное Тушино, позже выпустили без протокола и взяли обязательство явиться в отдел 4 марта. Сам Урюпин рассказал, что не призывал выходить на акцию с фонариками, но за неделю до её официального объявления написал саркастический пост, предлагающий оппозиционерам «протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку».