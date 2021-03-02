В Москве задержали мужчину из-за критики акции оппозиции с фонариками

https://static.news.ru/photo/dc7dbbbc-7b56-11eb-b7f1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Звукорежиссёр Дмитрий Урюпин написал саркастический пост об акции с фонариками 14 февраля в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Его задержала полиция за призыв к несогласованной акции.

Мужчину доставили в отдел полиции по району Северное Тушино, позже выпустили без протокола и взяли обязательство явиться в отдел 4 марта, сообщает «ОВД-Инфо».

Сам Урюпин рассказал, что не призывал выходить на акцию с фонариками, но за неделю до её официального объявления написал саркастический пост, предлагающий оппозиционерам «протестовать с помощью фонарика, мигая им послания морзянкой под подушку». Когда сторонники Навального объявили о проведении акции 14 февраля, Урюпин написал ещё одно сообщение в соцсетях с рассуждением о том, что идею с фонариками могли взять именно у него.

Также в полиции уверены, что мужчина в свитере, похожем на джемпер звукорежиссёра, расклеивал листовки с призывами к акции. Урюпину грозит статья об организации несогласованной акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Он может получить до 10 суток административного ареста.

Акция прошла в российских городах 14 февраля, в день популярного праздника — Дня святого Валентина. Россияне выходили из домов и фотографировались для соцсетей с фонариками. Во флешмобе, инициированном руководителем сети штабов Навального Леонидом Волковым, принимали участие известные медиаперсоны, такие как актриса Татьяна Лазарева, рэпер Noise MC и телеведущая Ксения Собчак.

Как писал NEWS.ru, на акции «Любовь сильнее страха», инициированной представителями штаба Алексея Навального, в разных городах России были задержаны 19 человек. Девять участников несанкционированных акций были задержаны правоохранителями в Казани, шестеро из которых были отпущены без составления протокола. Двоих из них оштрафовали на 10 тысяч рублей, ещё одного активиста оставили в отделении на ночь до суда.