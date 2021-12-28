Планировавший взрыв в Москве сторонник ИГ приговорён к 19 годам колонии

Сторонника «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который планировал взрыв в московском военном суде, приговорили к 19 годам колонии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ. В дальнейшем террорист планировал отправиться воевать в Сирию.

2-м Западным военным судом Умаров А. С. приговорён к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, — заявили в УФСБ.

17 декабря УФСБ также сообщило о задержании другого сторонника «Исламского государства» в московском общежитии Российского технологического университета МИРЭА.

Отмечается, что молодой человек, выходец из Средней Азии, призывал с помощью оружия построить халифат в Ираке и Сирии. Следствие утверждает, что юноша не раз оправдывал боевиков ИГ, пропагандировал в Сети соответствующую идеологию и призывал к вооружённому построению халифата в Ираке и Сирии. Возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к терроризму и оправдания террористической деятельности.

Ранее в Красноярске задержали мигранта из Центральной Азии, который пропагандировал идеи терроризма. Он призывал одного из жителей города к дестабилизации обстановки и работы органов власти. Задержанный взят под стражу.