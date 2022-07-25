Стоматолог рассказал, как выбрать подходящую зубную щетку Стоматолог Тюрин посоветовал выбирать зубные щетки с уровнем жесткости medium

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Чаще всего людям подходят обычные зубные щетки жесткости medium, при этом аксессуар для чистки зубов лучше выбрать из синтетических материалов, так как сделанные из натуральных компонентов аналоги приходится чаще менять, заявил стоматолог Сергей Тюрин в разговоре с изданием «Слово и Дело». При этом он признался, что не понимает, для кого были придуманы зубные щетки с уровнем жесткости hard.

Сейчас действительно много производителей, огромное количество новинок. Но по классике щетка должна быть жесткости medium. Бывают light — это для детей, medium — это для всех, и hard — неизвестно для кого. Также щетку стоит выбирать синтетическую, потому что натуральную нужно чаще менять, — рассказал Тюрин.

При этом стоматолог подчеркнул, что россиянам следует обратить внимание скорее на правильное использование зубной щетки, чем на ее технические характеристики. Тюрин отметил: существует определенный алгоритм чистки зубов, который требует достаточное количество времени. В связи с этим медик порекомендовал задуматься россиянам о покупке электрической зубной щетки, так как, по его мнению, не каждый человек может уделить чистке зубов семь минут своего времени ежедневно.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко заявил, что использование жесткой зубной щетки и слишком абразивной пасты может спровоцировать нарушение целостности эмали и привести к повышенной чувствительности зубов. По его словам, многие пациенты жалуются именно на эти проблемы.