Стоматолог объяснила, когда удастся вырвать коренной зуб самостоятельно Стоматолог Ремезова: вырвать коренной зуб самостоятельно удастся только при пародонтозе

Зубная боль / Фото shutterstock.com

Вырвать коренной зуб самостоятельно удастся только при его сильной подвижности из-за пародонтоза, рассказала стоматолог-терапевт Елена Ремезова изданию РИАМО. При этом, даже если зуб шатается, он может находиться в мягких тканях и сильно кровоточить при попытке его вытянуть. Тогда самостоятельные действия сделают только хуже.

Самостоятельно избавиться от коренного зуба можно, если он третьей степени подвижности. Он шатается вправо-влево, вперёд-назад и вверх-вниз. И то он может быть в мягких тканях, а там будет сильно кровоточить. Но чисто гипотетически, если это пародонтоз — заболевание, которое сопровождается атрофией костной ткани и десны, когда зуб фактически выпадает сам, можно и помочь ему выйти. Но такие случаи заболевания редко встречаются у людей — меньше 4%, — сказала Ремезова.

Молочный зуб же можно вырвать, намотав на палец кусок бинта, чтобы он не скользил. Но и молочные зубы могут держаться крепко, если их корни не рассосались, и тогда лучше пойти к специалисту, отметила стоматолог.

10 мая стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru рассказала, каким пациентам нежелательно устанавливать зубные импланты. Она напомнила, что перед процедурой нужно обязательно пройти КТ, а если у человека есть сахарный диабет и заболевания крови, то в таком случае имплантация противопоказана.