Столичные власти могут ввести кратковременный локдаун с 30 октября

Столичные власти могут ограничить доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Локдаун будет введён, если число заболевших коронавирусом с 21 по 28 октября превысит число заболевших в предыдущую неделю. Об этом сообщил источник Forbes, знакомый с планами мэрии.

Источник, присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки, рассказал , что в период нерабочих дней в столице будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, а также запрещено посещение массовых мероприятий. При этом исключений не будет сделано даже для привитых граждан. Эту информацию подтвердил источник на ресторанном рынке, не уточнив, когда именно власти объявят об этих мерах.

По словам источника, закрытие предусмотрено проектом указа Сергея Собянина, согласно которому с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП Москвы, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена. Локдаун будет введён, если число заболевших коронавирусом с 21 по 28 октября превысит число заболевших с 13 по 20 октября.

В тот же период будет приостановлен доступ в пункты питания, на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой помощи, ветклиники, театры и кинотеатры, а также на массовые мероприятия. Эти меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку.

19 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 25 октября руководители организаций, действующих на территории Москвы, обязаны перевести не меньше 30% сотрудников на удалённый режим работы. Также в этот период москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. При этом московские компании, работающие в сфере услуг, обязаны вакцинировать не менее 80% сотрудников.