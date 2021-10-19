Столичные власти могут ввести кратковременный локдаун с 30 октября

Столичные власти могут ограничить доступ в рестораны, кафе, магазины, салоны красоты, кинотеатры и поликлиники во время нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября. Локдаун будет введён, если число заболевших коронавирусом с 21 по 28 октября превысит число заболевших в предыдущую неделю. Об этом сообщил источник Forbes, знакомый с планами мэрии.
Источник, присутствующий на совещаниях в московской мэрии по поводу ухудшения эпидемиологической обстановки,
По словам источника, закрытие предусмотрено проектом указа Сергея Собянина, согласно которому с 30 октября по 7 ноября включительно будет установлен режим работы выходного дня, который распространится на все организации и ИП Москвы, за исключением организаций, деятельность которых не может быть ограничена. Локдаун будет введён, если число заболевших коронавирусом с 21 по 28 октября превысит число заболевших с 13 по 20 октября.
В тот же период будет приостановлен доступ в пункты питания, на объекты розничной торговли, в организации и ИП, оказывающие бытовые услуги, в салоны красоты, фитнес-клубы, медицинские организации для оказания плановой помощи, ветклиники, театры и кинотеатры, а также на массовые мероприятия. Эти меры не распространятся на заведения общепита, работающие навынос, аптеки и продуктовые магазины, онлайн-торговлю и доставку.
19 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 25 октября руководители организаций, действующих на территории Москвы, обязаны перевести не меньше 30% сотрудников на удалённый режим работы. Также в этот период москвичи старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны вновь соблюдать домашний режим — по месту постоянного жительства или на садовых участках. При этом московские компании, работающие в сфере услуг, обязаны вакцинировать не менее 80% сотрудников.