Столичные кладбища останутся закрытыми в родительскую субботу

https://static.news.ru/photo/874576a8-a717-11ea-9c60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кладбища Москвы не будут открыты для посещения в родительскую субботу. Об этом жителей столицы предупредили в ГБУ «Ритуал».

В связи с распоряжением мэрии Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы учреждения.

Троицкая вселенская родительская суббота в 2020 году приходится на 6 июня. В православной традиции это время особого поминовения усопших.

Посещение столичных кладбищ ограничено с начала апреля. Исключение сделано только для прощания с умершими. При этом участники траурной церемонии должны соблюдать социальную дистанцию, а также носить защитные маски и перчатки.

Ранее NEWS.ru писал, что в Подмосковье с 29 мая отменили запрет на посещение кладбищ. С середины прошлого месяца аналогичное послабление действует в Тюменской области, а с начала мая разрешили посещение кладбищ власти Псковской области.